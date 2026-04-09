В России создадут антитеррористическую программу для детсадов

Министерство просвещения РФ планирует разработать программу по подготовке воспитанников детских садов к противостоянию террористической угрозе. Это следует из Плана мероприятий Года дошкольного образования, передает ТАСС.

Согласно документу, рекомендации будут подготовлены для проведения тренировок антитеррористической направленности на территории дошкольных образовательных организаций. Внедрение рекомендаций по применению программы будет исполнять факультет юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета, оно запланировано на оставшиеся месяцы 2026 года.

До этого сообщалось, что Минпросвещения готовится запустить в детских садах аналог "Разговоров о важном". Замглавы Минпросвещения России Ольга Колударова заявила, что в детских садах страны с 1 сентября появится формат "Добрые игры", который является аналогом "Разговоров о важном". По ее словам, сейчас министерство готовит методический инструментарий "Добрых игр".