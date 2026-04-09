Россиянам рассказали об опасности оформления визы во Францию

Посольство Франции в России обратило внимание граждан на многочисленные мошеннические схемы, связанные с посредническими агентствами. Об этом дипмиссия заявила РИА Новости.

Ведомство указало, что некоторые компании предлагают услуги по получению виз за высокую плату и не всегда добросовестным образом. Россиян призвали быть бдительными.

В диппредставительстве подчеркнули, что единственным уполномоченным агентством для работы с Генконсульством Франции в РФ является VFS. Только через него можно легально оформить документы.

Остальные организации, обещающие быстрое решение визовых вопросов, с высокой долей вероятности являются мошенниками. Гражданам рекомендуют проверять информацию на официальном сайте посольства.