Минпросвещения РФ ограничило количество контрольных в школах

Минпросвещения России установило максимальное количество контрольных работ в школах – они должны занимать не более 10% от общего объема учебного времени, сообщила замминистра просвещения РФ Ольга Колударова.

В соответствии с приказами Минпросвещения № 704, № 729 и № 808 были внесены следующие изменения:

исключены некоторые предметные области; определена предельная доля контрольных; закреплен перечень требований к метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ; внесено единое поурочное планирование по учебным предметам; регламентированы объемы выполнения домашних заданий.

Колударова также отметила, что для удобства педагогов конструктор рабочих программ, учебных планов, основной образовательной программы, а также нормативно-правовые акты и методические рекомендации появились на портале "Единое содержание общего образования".

Ранее сообщалось, что в российских школах к 2027 году могут появиться единые учебники по физике, математике, информатике, химии и биологии. В текущем году РАН уже сделала экспертизу почти 480 учебников и учебных пособий.