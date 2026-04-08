Глава Дагестана дал поручения после крупнейшего за сто лет наводнения

Глава Дагестана Сергей Меликов дал поручения после крупнейшего за сто лет наводнения в регионе. В своем Telegram-канале он отметил, что в республике прогнозируются осадки, поэтому главам муниципалитетов нужно быть готовым к стихии.

В частности политик поручил привести в повышенную готовность все средства ЕДДС, а также подготовиться к ликвидации возможных последствий неблагоприятной погоды.

Помимо того, муниципальные власти должны подготовить пункты временного размещения людей и продолжать работу по ликвидации первых волн паводков.

Проливные дожди в Дагестане стали причиной масштабного наводнения. Оно стало крупнейшим по количеству выпавших осадков более чем за 100 лет. Последний раз подобные показатели отмечались в марте 1919 года. Пострадали более 15 тысяч человек. Меликов ранее сообщил, что из Дагестана около 75 детей отправят в оздоровительные лагеря «Артек» и «Орленок».