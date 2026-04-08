В РПЦ рассказали о планах доставить Благодатный огонь во все храмы страны

Представитель Московского патриархата рассказал о планах доставить Благодатный огонь со Святой земли и распределить по всем храмам в России.

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил в эфире «КП», что традиция принесения Благодатного огня будет продолжена, передает ТАСС.

Он отметил, что огонь будет доставлен со Святой земли и, если все пройдет по плану, распространится по всем храмам Русской православной церкви.

«Насколько мне известно, традиция принесения Благодатного огня будет продолжена и он, будучи доставленным со Святой земли, так же будет разноситься по всем храмам нашей Церкви, если все пройдет так, как запланировано», – подчеркнул Кипшидзе.

Каждый год миллионы верующих следят за церемонией схождения Благодатного огня в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, которая в 2026 году пройдет 11 апреля.