Близкие к Московской области регионы засыпало снегом

В центральные области Европейской России возвращается снежный покров, сообщил синоптик, главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

Утром среды, 8 апреля, дня временный снежный покров образовался на севере и востоке Центрального федерального округа (ЦФО). Возвращение снежного покрова отметили метеостанции востока Тверской области, Ярославской, Костромской и Ивановской областей.

Самый высокий снежный покров, высотой в 11 сантиметров, сформировался в городе Кинешма, Ивановской области.

Ранее непогоду предсказали жителям московского региона. В столице в четверг, 9 апреля, ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, порывы ветра до 16 метров в секунду. Тепло начнет возвращаться в Москву в выходные, 11 и 12 апреля.