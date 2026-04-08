Москвичка заплатила полмиллиона рублей брачному агентству за три свидания и подала в суд

Московский суд принял сторону брачного агентства и отказал москвичке в полном возврате средств за услуги, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, история началась в марте прошлого года. Ольга Н. обратилась в брачное агентство, заполнила положенные документы, оплатила услуги.

Через шесть месяцев женщина попросила расторгнуть договор, так как все встречи не увенчались успехом.

Горожанка уточнила, что лично познакомилась только с одним потенциальным супругом (Игорь, 50 лет), и тот оказался женат. Второй — сам отказался от встречи, когда узнал, что у женщины есть дети (Николай, 50 лет), а третий не соответствовал ее первоначальным требованиям (Пётр, 53 года).

Менеджеры ответили, что готовы вернуть 180 тыс. рублей, но удерживают 320 тысяч рублей за 3 предложенных кандидатов. Ольгу не удовлетворило решение агентства и она обратилась в суд.

В ходе заседания стало известно, что Николай не отказывался от встреч, предлагал провести ее в выходной день, Игорь три месяца общался с заказчицей, а Петр полностью соответствовал требованиям, указанным в анкете.

Суд встал на сторону сватов и отказал москвичке в полном возврате средств.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы подала в суд на руководство брачного агентства, которое взяло 3,5 рублей за услуги, но так и не нашло ей жениха.