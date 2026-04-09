Жена пропавшего Героя России Асылханова высказалась о версии похищения

Супруга пропавшего Героя России Алексея Асылханова Валерия прокомментировала слухи, возникшие вокруг загадочного исчезновения её мужа. В интервью изданию "АиФ" она подчеркнула, что не доверяет домыслам, распространяемым в медиа и социальных сетях, и ожидает официальных данных от следственных органов.

© Минобороны России

«Я на данный момент не придерживаюсь никакой версии, доверяю только той информации, которую услышу от тех служб, которые занимаются поиском. То, что пишут версии, это проблемы тех, кто их выдвигает. Про какие-либо угрозы со стороны ВСУ, Украины, я не в курсе», — заявила Валерия.

Женщина также подтвердила, что с 3 апреля, когда Алексей ушел на работу в Юрге, никакой связи с ним не было и новостей о его местонахождении до сих пор не поступало.

Алексей Асылханов, рядовой разведывательной роты, отправился на спецоперацию в ноябре 2022 года. В декабре 2024 года Президент России Владимир Путин вручил ему «Золотую Звезду» за выдающиеся боевые заслуги: на счету бойца числилось 15 уничтоженных танков и 50 бронемашин. В ходе одного из сражений Асылханов обнаружил скрытное выдвижение противника и в одиночку удерживал опорный пункт до подхода подкрепления. После исчезновения 3 апреля правоохранительные органы Кемеровской области возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

Ранее Валерия рассказывала, что Алексей получил ранение на СВО, вернулся домой и устроился педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса. По ее словам, в тот день у него было нормальное настроение, никаких ссор не было и ни о каких неприятностях он не сообщал.