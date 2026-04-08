Никас Сафронов раскрыл свою давнюю мечту

Художник Никас Сафронов заявил, что хочет написать портрет президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Сафронова, такая работа должна будет «отражать целую эпоху». При этом художник подчеркнул, что пока что эта работа остается на уровне идеи и «внутренних эскизов».

«Я давно мечтаю написать портрет Владимира Владимировича. Такой, на который и через 100 лет люди будут смотреть и понимать, что на нем изображен не президент, а эпоха. Не просто парадный портрет, он должен отражать суть времени, нашу страну в один из самых сложных и важных своих моментов. И человека, на плечи которого легла вся тяжесть не просто российских, а общемировых проблем, от которого в том числе зависит судьба планеты», — заявил Сафронов.

Помимо этого он также добавил, что его деятельность состоит в выстраивании культурных мостов между разными странами. Своими работами, как уточнил Сафронов, он хочет поменять мнение о своей стране за рубежом, чтобы Россию видели как «доброго друга с широкой душой».

Ранее Путин наградил Сафронова орденом Александра Невского.