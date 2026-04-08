Председатель Верховного суда России Игорь Краснов заявил, что отечественные суды являются «лучшим местом, чтобы добиться справедливости». Он отметил, что российская юрисдикция становится все более привлекательной для разрешения споров.

Краснов подчеркнул, что выбор места арбитражного разбирательства — это стратегическое решение, определяемое предсказуемостью, управляемостью, уровнем рисков и «правовой гравитацией». Именно по этим параметрам, по мнению главы Верховного суда, российская юрисдикция демонстрирует значительные преимущества. Краснов объяснил, что отечественные суды имеют высокий уровень предсказуемости, основанной на законе судебной практики, а также цифровизации, что позволяет существенно снизить судебные издержки.

Кроме того, как отметил Краснов, в российской судебной системе есть четкая структура обжалования и высокая исполняемость судебных решений благодаря службе судебных приставов. Он добавил, что призыв выбирать российскую юрисдикцию для судебных разбирательств — это не реклама ее универсальной привлекательности. Дело в том, что иностранные судебные системы, по мнению Краснова, не гарантируют непредвзятость и объективность рассмотрения дел, в чем российский бизнес убедился в последние годы.

Так, рассмотрение дел в зарубежных юрисдикциях «скорее напоминает покер», а ключевую роль «там нередко играют заранее подготовленная стратегия, доказательственные, порой граничащие с шулерством, маневры и даже эффект неожиданности. Российскую же судебную систему Краснов сравнил с «шахматной партией, где фигуры видны, правила прозрачны, поле для принятия решений ограничено четкой логикой». Глава Верховного суда считает, что российские суды — «лучшее место, чтобы добиться справедливости».

— Это объективная реальность, чертами которой выступают соблюдение закона и справедливость при принятии решений, — написал Красной в авторской статье для РБК.

Краснов предложил изменить систему обжалования судебных решений. Проблема в том, что некоторые такие жалобы принимают кассационные суды, а их в России всего девять. Гражданам бывает сложно ездить на заседания в другие регионы. Краснов же хочет упростить эту систему. Что именно предлагает глава Верховного суда и действительно ли это решит проблему, разбиралась «Вечерняя Москва».