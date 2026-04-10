Пасху планируют праздновать 73% россиян, следует из результатов аналитического центра ВЦИОМ.

Согласно опросу, точно праздновать планируют 49% россиян, еще 24% указали, что скорее, планируют отмечать. Еще 10% склоняются к тому, чтобы не праздновать, а 15% точно не будут это делать.

Среди самых популярных семейных традиций оказалась покраска яиц – 15%, приготовление куличей – 10%, встреча с родными – 10% и праздничное застолье – 8%. Еще 8% россиян ездят на кладбище и 5% ходят в храмы.

В 2026 году 74% опрошенных сохранили обычный режим питания в период Великого поста. Частично пост соблюдают 18% россиян, 2% хотели поститься в последнюю неделю перед Пасхой, а полностью соблюдают пост 4%.

Среди важных для России праздников Пасха занимает 4 место. При этом 22% назвали этот праздник и Рождество. Лидерами стали Новый год, День Победы и Международный женский день, их выбрали 61%, 59% и 26% соответственно.

Также аналитики указывают на то, что 66% опрошенных относят себя к православным христианам, еще 12% назвали себя неверующими. Приверженцами ислама оказались 5%. Такое же количество опрошенных колеблется между верой и неверием, либо считают себя верующими, но не относят себя к конкретной конфессии.

Ранее сообщалось, что ежегодный фестиваль "Пасхальный дар" пройдет на территориях столичных храмов с 12 по 19 апреля. В этом году площадками для проведения мероприятия станут территории у храма Живоначальной Троицы в Свиблове, церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, Богоявленского кафедрального собора в Елохове, храмов Преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве и Воскресения Словущего на Успенском вражке.