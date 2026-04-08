Россиянам рассказали, что можно делать в Великий четверг

Великий четверг один из самых важных дней в Страстной седмицы.

© Вечерняя Москва

Как провести этот день, рассказал заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

— В этот день главное — быть на литургии и причаститься. Пост в это время смягчается: разрешается горячая пища с растительным маслом. Однако это не повод для пиршества. Духовная радость о даре Евхаристии должна быть для нас важнее телесного утешения, — отметил Иванов в беседе с News.ru.

В храмах в этот день проводят несколько служб. В утренние часы идет литургия святителя Василия Великого, а вечером — утреня Великой Пятницы с чтением Двенадцати Страстных Евангелий.

По словам Иванова, в народе принято провести Великий четверг за уборкой дома и приготовлением традиционных пасхальных угощений.

Творожная пасха занимает важное место на праздничном столе. Своей формой она символизирует Гроб Господень и радость Воскресения. Повар Алексей Логинов поделился с «Вечерней Москвой» тремя рецептами пасхального угощения.