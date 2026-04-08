«Душа Тиграна»: Маргарита Симоньян представила мистического гостя

Маргарита Симоньян показала таинственного гостя, который приходит к ним уже несколько меясцев подряд.

© WomanHit.ru

Маргарита Симоньян поведала мистическую историю, всколыхнувшую соцсети.

Онкобольная ведущая еще в конце прошлого года рассказала о загадочном черном коте, который стал к ним приходить после смерти Тиграна Кеосаяна.

«В это трудно поверить не склонному к мистицизму человеку (то есть мне), но после ухода Тиграна к нашему дому стал каждый день приходить вот этот кот», — делилась тогда Симоньян. Гость не давался в руки и почти ничего не ел. «Просто молча сидит у двери (она стеклянная) и смотрит внутрь дома очень осмысленными глазами», — рассказывала Маргарита.

Оказывается, спустя несколько месяцев гость так и не покинул полюбившийся ему дом. До сих пор кот приходит сюда же и наблюдает за происходящим через стекло.

«Вы спрашивали, как там дела у черного кота. Так и приходит», — поделилась журналистка в ТГ-канале.

Фолловеры обомлели, снова увидев черного гостя. Многие сошлись во мнении, что это душа Кеосаяна. «Если это душа Тиграна за вами приглядывает, то после годовщины смерти уйдет», «Просто слов нет. Охраняет Маргариту и детей, а также всех домочадцев», «Я тоже думаю, что это Тигран. Зайти нельзя. Но наблюдает и оберегает», «Как в душу смотрит. Бывают же чудеса», — написали поклонники Симоньян.