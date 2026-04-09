Благодатный огонь доставят в Россию 11 апреля
Делегация Фонда Андрей Первозванного доставит Благодатный огонь в Россию в Великую Субботу, 11 апреля.
Как уточнили в фонде, огонь примут представители различных епархий.
Уточняется, что в доставке Благодатного огня в Москву 11 апреля поможет госкорпорация «Роскосмос». В столицу он будет доставлен самолётом «Валентина Терешкова». После этого лампады с огнём доставят в 15 храмов Москвы.
В фонде уточнили, что всего Благодатный огонь будет доставлен в более чем 50 российских городов.
Ранее в «Роскосмосе» рассказали детали о доставке Благодатного огня в Россию.