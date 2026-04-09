Благодатный огонь доставят в Россию 11 апреля

Делегация Фонда Андрей Первозванного доставит Благодатный огонь в Россию в Великую Субботу, 11 апреля.

Как уточнили в фонде, огонь примут представители различных епархий.

Уточняется, что в доставке Благодатного огня в Москву 11 апреля поможет госкорпорация «Роскосмос». В столицу он будет доставлен самолётом «Валентина Терешкова». После этого лампады с огнём доставят в 15 храмов Москвы.

В фонде уточнили, что всего Благодатный огонь будет доставлен в более чем 50 российских городов.

