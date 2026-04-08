Аналог «Разговоров о важном» введут во всех детских садах России с 1 сентября

С 1 сентября во всех детских садах России начнут проводить «Добрые игры», которые являются аналогом программы «Разговоры о важном».

Об этом в среду, 8 апреля, на открытии окружного совещания Минпросвещения РФ в Уральском федеральном округе сообщила заместитель главы Минпросвещения Российской Федерации Ольга Колударова.

— С 1 сентября 2026 года все дошкольные образовательные организации будут реализовывать (...) «Добрые игры», — отметила она.

Мероприятия будут посвящены духовно-нравственным ценностям. Кроме того, Колударова добавила, что министерство разрабатывает методические материалы для «Добрых игр».

Изменения произойдут и в школах. Новый предмет — «Духовно-нравственная культура России» — начнут изучать в учебных заведениях с 1 сентября. На этих уроках детям будут рассказывать о фундаментальных основах нашей страны.

