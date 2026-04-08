Церковный праздник сегодня: Великая Среда — традиции и запреты

Сегодня, 8 апреля, у православных христиан Великая Среда — третий день Страстной седмицы. Также Церковь отмечает Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы и вспоминает Собор Архангела Гавриила. Подробности — в материале «Рамблера».

«Иудин грех»

Этот день посвящен двум событиям: предательству Иуды Искариота и покаянию грешницы. Согласно Евангелию, именно в Великую Среду один из двенадцати учеников отправился к первосвященникам и согласился предать Учителя за 30 сребреников. В тот же день иерусалимская грешница, узнав, что Христос находится в доме фарисея, принесла сосуд с миром и, обливая слезами ноги Спасителя, помазала их драгоценным маслом, подготовив Его к погребению.

Архангел Гавриил — «сила Божия»

На следующий день после Благовещения верующие благодарят Господа и почитают его посланника — Архангела Гавриила. Имя этого одного из семи главных ангелов означает на еврейском «сила Божия». Именно он принес Деве Марии благую весть о рождении Спасителя, а также возвещал пророку Даниилу о грядущих судьбах еврейского народа, явился священнику Захарии с вестью о рождении Иоанна Крестителя и сообщил женам-мироносицам радостную весть о Воскресении Христовом.

Традиции и запреты

Страстная седмица — время самого строгого поста. Монастырский устав предписывает в Великую Среду сухоядение: разрешается невареная постная пища без растительного масла — хлеб, овощи и фрукты. В этот день верующие стараются исповедаться, чтобы в Великий Четверг приступить к таинству Причастия.

Православная Церковь также совершает сегодня память священномученика Иринея Сирмийского, принявшего мученическую смерть в 304 году во время гонений императора Диоклетиана, а также других раннехристианских мучеников и преподобных Малха Сирийского и Василия Нового.