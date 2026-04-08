Сбер сообщил о мерах поддержки пострадавшим во время ЧС в Дагестане

Сбер оказывает поддержку жителям Дагестана, где введен режим чрезвычайной ситуации. Пострадавшим будет проведена реструктуризация кредитов — работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально. Выбор программы урегулирования задолженности зависит от вида кредитов, суммы задолженности и необходимых сроков поддержки. При этом поддержка будет оказана по всем видам кредитов и кредитным картам.

Людям, чьи дома, квартиры и другое имущество пострадало от наводнения и было застраховано в СберСтраховании, компания выплатит компенсации в ускоренном порядке, обращения отрабатываются с минимальным пакетом документов. Подать заявку можно в приложении «СберСтрахование» или по номеру 900 (звонки по России бесплатны).

Клиенты СберСтрахования жизни в регионе уже получили СМС с информацией о помощи в быстром сборе необходимых для урегулирования страхового случая документах, а также о помощи в поиске пропавшего человека. Кроме того, пропуск очередного платежа по полису не приведет к расторжению договора: СберСтрахование жизни дает жителям региона время на то, чтобы справиться с последствиями наводнения.

Сотрудники банка консультируют граждан по финансовым вопросам в нескольких временных пунктах размещения в Махачкале, поселке Мамедкала и селе Тутлар. Мобильные офисы Сбера начинают работу в селе Геджух (с 8 апреля) и Мамедкале (с 9 апреля).

Также сообщаем, что Дагестанский региональный социальный фонд «Все вместе» открыл в Сбере специальный благотворительный счет для помощи жителям Дагестана, пострадавшим от паводка. Отправить деньги может любой желающий. Такие переводы проходят без комиссии. Поступившие средства пойдут на первоочередные нужды пострадавших и восстановление жилья.