Россиянам рассказали о возможном возвращении заморозков в мае

В первой половине мая в европейскую часть России могут вернуться заморозки. Об этом рассказал доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.

Эксперт подчеркнул, что заморозки в мае — явление обычное. Обычно температура опускается ниже нуля только ночью, а днем воздух прогревается до положительных значений.

По его словам, в средней полосе России потепления не происходят равномерно: с первых теплых дней марта температура не растет постоянно, а колеблется.

— Обычно весной каждая повторяющаяся волна похолодания уже не такая интенсивная, как предыдущая. То есть постепенно к июню холодные волны сойдут на нет, — отметил Любов в беседе с РИА Новости.

7 апреля в Гидрометцентре РФ сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за снега и дождя, которые ожидаются в ближайшие несколько дней.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова также предупредила, что 8 апреля в Москве и Подмосковье ожидается мокрый снег с дождем.