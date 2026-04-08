Россияне массово распродают дома в районе, где пропала семья Усольцевых

Жители поселков в районе Манской «петли смерти» в Красноярском крае начали распродавать дома после пропажи семьи Усольцевых. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

28 сентября 2025 года Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью и собакой отправились в поход в тайгу и пропали. Масштабные поиски не дали результатов, а тайна их исчезновения все еще не раскрыта.

При этом, по данным Telegram-канала Shot, количество объявлений о продаже участков в поселках возле реки Маны выросло в два раза за последние полгода.

«Пропавшая семья Усольцевых — это только один эпизод в череде загадочных исчезновений людей. За последние несколько лет из этой «аномальной зоны» не вернулось семь человек. В том числе бывший спецназовец Виктор Потаенков, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Владимир Шатыгин, турист Владимир Ращепкин. Все они так и остались без вести пропавшими. Еще минимум четверо погибли в тайге», — отмечается в сообщении.

Издание подсчитало, что в районе смертоносной петли продается уже около 50 домов. Владельцы говорят, что просто хотят как можно быстрее оттуда уехать и скидывают цены. Так, дом площадью 72 кв.м. можно купить за 300 тысяч рублей.

Местные жители верят, что Мана — «живая» река и нужно разными обрядами «задобрить» ее хозяина, которого в народе называют «дедом». Согласно легендам, этот дух живет в скалах, туманах и может «увести» человека с тропы, отмечает канал.

Напомним, что изначально свидетели утверждали, что семья направилась к скале Буратинка, однако позднее появилась версия, что Усольцевы могли уйти в сторону горы Мальвинка, чтобы увидеть «камень желаний». А друг семьи, исследователь и общественный журналист Валентин Дегтярев предположил, что они мертвы. При этом он считал, что причиной пропажи стало убийство.