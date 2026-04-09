Глава МЧС РФ прибыл в Дагестан

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Махачкалу для координации работ по устранению последствий наводнения. Об этом сообщает ТАСС.

В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тыс. домов и были повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тыс. абонентов.

Наводнение привело к загрязнению водопроводной воды, десятки людей пострадали от пищевого отравления, в республике проводится экстренная вакцинация от вирусного гепатита.