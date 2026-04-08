Спрос на Библию в России вырос в 1,5 раза в преддверии Пасхи

Перед православной Пасхой россияне стали чаще покупать религиозную литературу – продажи Библии увеличились в 1,5 раза. При этом за год интерес к православным книгам вырос на 16%, сообщили в пресс-службе федеральной сети магазинов «Читай-город».

«В предстоящие выходные православные христиане отметят Пасху. В федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» зафиксировали рост спроса на литературу религиозного содержания. Интерес к православным книгам за год вырос на 16%, а в период Великого поста – на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи Библии увеличились в 1,5 раза», – говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего книги на религиозную тематику приобретают покупатели старше 50 лет.

Лидером продаж в этой категории литературы в I квартале 2026 года стала книга митрополита Тихона «Несвятые святые и другие рассказы». В топ-5 также вошли Библия (Ветхий Завет), «Библия для начинающих», Молитвослов и «Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета».