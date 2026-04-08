В российском городе выпал снег после 20-градусного тепла

В Краснодаре неожиданно выпал снег — ранее температура в городе поднималась до +20C°. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Согласно прогнозу синоптиков, снег может идти еще около суток. При этом, 7 апреля температура в Краснодаре поднималась до +12C°.

Как рассказали в краевом МЧС, в ближайшие дни в регионе могут быть заморозки. Из-за резкой смены погоды в Краснодаре был введен режим повышенной готовности.

Кадры снегопада показали в социальных сетях местные жители. На них можно увидеть большие хлопья снега, которые заваливают дороги и автомобили.

Ранее специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что в ночь с 7 на 8 апреля в столице ожидается снегопад.