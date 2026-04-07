Тысячи россиян отметили Пасху на неделю раньше из-за включенного VPN

Некоторые граждане России, которые используют VPN, отметили Пасху на неделю раньше. Дело в том, что при запросе даты праздника в 2026 году поисковые системы, подключающиеся через расположенные в европейских странах серверы, выдавали дату католической Пасхи — 5 апреля.

Представитель Русской православной церкви Вахтанг Кипшидзе подчеркнул, что для истинно верующих, имеющих представление о православном христианстве, такая путаница маловероятна. Он добавил, что глубина вовлеченности в церковную жизнь и осведомленность о праздниках является более надежным ориентиром, чем информация из интернета.

— Тот, кто имеет хоть какое-то представление о православном христианстве, посещает Церковь, обращается хотя бы изредка к церковным медиа, не перепутает дату Пасхи, независимо не только от ВПН, а даже, не побоюсь сказать, от самого интернета, — передает слова Кипшидзе «Подъем».

Ранее Министерство цифрового развития России признало, что выявление VPN-сервисов на смартфонах бренда iPhone «существенно ограничено», поскольку операционная система iOS не позволяет другим сервисам собирать информацию из других приложений.