Тысячи россиян отметили Пасху на неделю раньше из-за включенного VPN
Некоторые граждане России, которые используют VPN, отметили Пасху на неделю раньше. Дело в том, что при запросе даты праздника в 2026 году поисковые системы, подключающиеся через расположенные в европейских странах серверы, выдавали дату католической Пасхи — 5 апреля.
Представитель Русской православной церкви Вахтанг Кипшидзе подчеркнул, что для истинно верующих, имеющих представление о православном христианстве, такая путаница маловероятна. Он добавил, что глубина вовлеченности в церковную жизнь и осведомленность о праздниках является более надежным ориентиром, чем информация из интернета.
Ранее Министерство цифрового развития России признало, что выявление VPN-сервисов на смартфонах бренда iPhone «существенно ограничено», поскольку операционная система iOS не позволяет другим сервисам собирать информацию из других приложений.