Стало известно, по каким критериям оценят поведение школьников

Оценка за поведение будет выставляться на основании целого ряда критериев, учителя будут будут принимать во внимание не только действия школьников, но и их учебную и социальную активность, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

В ведомстве уточнили, что педагоги будут учитывать участие в уроках без нарушения правил: опозданий, разговоров на посторонние темы, использования различных гаджетов (планшетов и телефонов).

Во-вторых, в школе будут обращать внимание на умение детей работать в команде, выходить из конфликтных ситуаций, проявлять эмпатию к одноклассникам и педагогическому составу.

Учителя будут при выставлении оценок смотреть на готовность учащихся к занятиям, выполнение домашних заданий.

В перечень внесены также такие личностные качества, как ответственность, забота о школьном имуществе, участие в общественно-полезном труде (субботниках) и школьных мероприятиях и проектах, пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в регионах России в следующем учебном году введут оценки за поведение. Их будет три — за «образцовое», «допустимое», «недопустимое» поведение.