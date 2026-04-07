Стало известно, по каким критериям оценят поведение школьников

Илья Родин

Оценка за поведение будет выставляться на основании целого ряда критериев, учителя будут будут принимать во внимание не только действия школьников, но и их учебную и социальную активность, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

В ведомстве уточнили, что педагоги будут учитывать участие в уроках без нарушения правил: опозданий, разговоров на посторонние темы, использования различных гаджетов (планшетов и телефонов).

Во-вторых, в школе будут обращать внимание на умение детей работать в команде, выходить из конфликтных ситуаций, проявлять эмпатию к одноклассникам и педагогическому составу.

Учителя будут при выставлении оценок смотреть на готовность учащихся к занятиям, выполнение домашних заданий.

В перечень внесены также такие личностные качества, как ответственность, забота о школьном имуществе, участие в общественно-полезном труде (субботниках) и школьных мероприятиях и проектах, пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в регионах России в следующем учебном году введут оценки за поведение. Их будет три — за «образцовое», «допустимое», «недопустимое» поведение.