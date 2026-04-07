Дагестан готовится к новой волне непогоды

Синоптики предрекают новую волну непогоды, Дагестан готовится к ней, рассказал на совещании у президента РФ Владимира Путина глава региона Сергей Меликов. Об этом пишет РИА Новости.

Дагестан поддерживает повышение статуса ЧС в связи с прогнозами погоды, заметил глава республики.

По его словам, ситуацию с подтоплениями в республике удалось стабилизировать к 1 апреля, однако повторные аномальные осадки 4-5 апреля значительно осложнили ее.

Названы сроки восстановления Дагестана после потока

Меликов заметил, что эпидемиологическая ситуация в республике в настоящий момент спокойная. Он добавил, что санитарная обработка территорий начнется сразу после того, как сойдет вода.