Российский Красный Крест развернул пункты помощи в Дагестане

Российский Красный Крест развернул мобильные пункты помощи в Дербентском районе Дагестана после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в организации.

— Сегодня ночью Российский Красный Крест развернул 2 мобильных пункта помощи в районе поселка Мамедкала Дербентского района Дагестана, где ситуация резко ухудшилась после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище, — сказано в сообщении.

В настоящее время такие пункты используются как оперативный волонтерский штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, центр координации работы волонтеров и мобильный склад гуманитарной помощи, уточнили в Telegram-канале организации.

5 апреля в оперативных службах сообщили, что в Дербентском районе Дагестана местами прорвало дамбу Геджухского водохранилища из-за переполнения водой. По данным Telegram-канала «Голос Дагестана», из-за ЧП может затопить Мамедкалу, Заречную, Михайловку, Дузлак, Сулепу, Урсун и Планы.

6 апреля в МЧС России сообщили, что в этом районе эвакуировали более четырех тысяч человек. В ведомстве уточнили, что для оценки ситуации туда направили оперативную группу МЧС под руководством главы регионального управления, а также представителя Ростехнадзора.