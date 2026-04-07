В России предложили способ борьбы с шумными соседями

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предложил в беседе с RT сделать возможным уведомление соседа о шуме в квартире через «Госуслуги».

© freepik

«Если соседи вечером, скажем, после десяти или одиннадцати часов, вдруг решают пропылесосить квартиру — это, конечно, может быть неприятно. Санитарные нормы (СанПиН 1.2.3685-21) говорят, что с 23:00 до 07:00 уровень шума в жилье не должен превышать 30—45 дБ. Обычный пылесос способен работать громче. Так что его использование в это время может попадать под нарушение», — предупредил эксперт.

Но, по его словам, добиться штрафа на практике бывает непросто.

«Полиция может приехать, побеседовать, но составить протокол удаётся не всегда. Поэтому, на мой взгляд, стоит попробовать другие способы. Начать с простого разговора с соседями. Есть вероятность, что они просто не задумываются о проблеме. Дополнительно стоит попросить содействия у управляющей компании через обращение в «Госуслуги.Дом». УК иногда направляет предупреждение или проводит беседу на собрании собственников. Это не наказание, но тоже мера воздействия», — порекомендовал специалист.

Если шум повторяется из ночи в ночь и, допустим, начал влиять на самочувствие собственника, тогда можно собирать доказательства и подавать на шумного соседа в суд, подчеркнул Бондарь.

«Один из вариантов подтверждения нарушения санитарных норм (СанПиН), это профессиональное исследование. Их могут проводить, например, аккредитованные лаборатории (частные центры экспертиз) или специалисты Роспотребнадзора. Путь, конечно, долгий и требует терпения. Возможно, стоит подумать о новом решении. Некоторые, наверное, знают, что на «Госуслугах» уже работает сервис, который позволяет отправить сообщение владельцу автомобиля, если тот перекрыл проезд или выезд. Вводишь номер машины и хозяину уходит вежливое уведомление. Никакой личной информации, никакого конфликта. Почему бы не сделать нечто похожее для многоквартирных домов?» — предложил Бондарь.

По его мнению, это мог бы быть раздел, где можно указать номер квартиры.

«И тогда шумный сосед получает короткое, но официальное оповещение: «Уважаемый сосед, уровень шума из вашей квартиры мешает соседу. Пожалуйста, проверьте бытовые приборы». Точно так же можно сигнализировать о протечке, громкой музыке или работающем перфораторе. Сервис не наказывает, а лишь помогает соседям договориться без личных обид и звонков в полицию. На мой взгляд, такая идея, вероятно, получила бы поддержку в домовых чатах и могла бы быстро разлететься по соцсетям. Вежливое напоминание через проверенный госсервис выглядит удобно», — заключил собеседник RT.

