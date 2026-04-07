Страдающему от наводнений Дагестану предрекли новые погодные испытания

В ближайшие дни страдающий от наводнений Дагестан ждет небольшая передышка от сильных дождей, но с пятницы, 10 апреля, республику снова накроет циклон, рассказал в беседе с «Царьградом» синоптик Александр Ильин.

Предстоящий циклон в основном затронет западные районы, но и в восточных снова пройдут дожди, предрек Ильин новые погодные испытания.

Также он предупредил о вероятности схода селевых потоков.

«Так что напряженная обстановка там продолжит сохраняться до конца этой недели», — заключил синоптик.

В конце марта — начале апреля в Дагестане прошли проливные дожди, которые стали причиной масштабного наводнения в регионе. Оно ограничено электроснабжение. Число пострадавших достигло 15,5 тысячи человек.