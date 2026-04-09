Церковный праздник сегодня: Великий четверг - что можно и нельзя делать

Сегодня православные отмечают Великий четверг. Это один из самых важных дней Великого поста, во время которого вспоминаются события последних нескольких суток земной жизни Иисуса Христа. Что принято делать в этот день, а что находится под запретом, в материале «Рамблера».

Великий четверг или в народной традиции «Чистый четверг» всегда отмечается за три дня до Пасхи. Таким образом, в этом году он приходится на 9 апреля. В этот день церковь вспоминает Тайную вечерю – последнюю трапезу Иисуса Христа со своими учениками. В ходе нее Иисус омыл ноги ученикам, показав пример смирения и служения ближнему, а также впервые прошло таинство Евхаристии (Святого Причастия).

Благословив хлеб, Христос подал его, говоря, чтобы они ели его как тело его, благословив чашу с вином, подал ее как сосуд с кровью его, напоминает газета «Аргументы и факты».

«Чистый четверг» также символизирует то, что к этому дню христиане подходят, завершив значительную часть очистительного пути Великого поста и вступая в самые скорбные дни Страстной седмицы.

В этот день, помимо событий Тайной вечери, вспоминается и молитва Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Иисус, страшась будущего, три раза обращается к Отцу Небесному, прося, чтобы его «миновала чаша сия». И с небес спустился Ангел, укрепляя его.

Этой же ночью произошло предательство Иуды, который приведя стражников, поцеловал Иисуса, чтобы показать им, кого именно нужно схватить.

В Великий четверг в храмах служится Литургия по чину святителя Василия Великого, соединенная с вечерней. На утренней службе в церкви в Великий четверг воссоздают таинство Святого Причастия. Главной молитвой является тропарь «Вечери Твоея тайныя», который звучит на богослужении. Также читаются 12 Страстных Евангелий.

Народные приметы

В народной традиции в «Чистый четверг» принято убирать в доме, мыть окна, стирать и гладить белье. Считается, что уборка помогает вычистить из дома вместе с пылью и мусором застарелые проблемы, отмечает издание «Взгляд».

Также в этот день необходимо совершить омовение. Согласно древним поверьям, самым правильным временем для мытья считается период после полуночи и до восхода солнца, так как именно в это время вода обретает особые целебные свойства.

А одной из самых известных традиций в этот день стало приготовление специальной «четверговой соли». Соль, прокаленная до рассвета с мукой или травяной гущей, приобретала черный цвет и ее считали мощным оберегом, способным защитить дом от зла. Также в этот день хозяйки начинали приготовления к Пасхе: красили яйца, пекли куличи.

При этом в Великий четверг нельзя венчаться, проводить увеселительные мероприятия и участвовать в них, шить, вязать, вышивать, также крайне нежелательно давать в долг деньги или отдавать свои вещи, чтобы не «вынести» из дома удачу и достаток.

Считалось, что солнечная и тихая погода в этот день обещает не только теплую весну, но и мир в семейных отношениях. Если же «Чистый четверг» был ветреным или дождливым, такая же неустойчивая погода могла сохраниться и до конца весны.