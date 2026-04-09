Церковный праздник сегодня: Великий четверг - что можно и нельзя делать

Алиса Селезнёва

Сегодня православные отмечают Великий четверг. Это один из самых важных дней Великого поста, во время которого вспоминаются события последних нескольких суток земной жизни Иисуса Христа. Что принято делать в этот день, а что находится под запретом, в материале «Рамблера».

Великий четверг или в народной традиции «Чистый четверг» всегда отмечается за три дня до Пасхи. Таким образом, в этом году он приходится на 9 апреля. В этот день церковь вспоминает Тайную вечерю – последнюю трапезу Иисуса Христа со своими учениками. В ходе нее Иисус омыл ноги ученикам, показав пример смирения и служения ближнему, а также впервые прошло таинство Евхаристии (Святого Причастия).

Благословив хлеб, Христос подал его, говоря, чтобы они ели его как тело его, благословив чашу с вином, подал ее как сосуд с кровью его, напоминает газета «Аргументы и факты».

«Чистый четверг» также символизирует то, что к этому дню христиане подходят, завершив значительную часть очистительного пути Великого поста и вступая в самые скорбные дни Страстной седмицы.

В этот день, помимо событий Тайной вечери, вспоминается и молитва Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Иисус, страшась будущего, три раза обращается к Отцу Небесному, прося, чтобы его «миновала чаша сия». И с небес спустился Ангел, укрепляя его.

Этой же ночью произошло предательство Иуды, который приведя стражников, поцеловал Иисуса, чтобы показать им, кого именно нужно схватить.

В Великий четверг в храмах служится Литургия по чину святителя Василия Великого, соединенная с вечерней. На утренней службе в церкви в Великий четверг воссоздают таинство Святого Причастия. Главной молитвой является тропарь «Вечери Твоея тайныя», который звучит на богослужении. Также читаются 12 Страстных Евангелий.

Народные приметы

В народной традиции в «Чистый четверг» принято убирать в доме, мыть окна, стирать и гладить белье. Считается, что уборка помогает вычистить из дома вместе с пылью и мусором застарелые проблемы, отмечает издание «Взгляд».

Также в этот день необходимо совершить омовение. Согласно древним поверьям, самым правильным временем для мытья считается период после полуночи и до восхода солнца, так как именно в это время вода обретает особые целебные свойства.

А одной из самых известных традиций в этот день стало приготовление специальной «четверговой соли». Соль, прокаленная до рассвета с мукой или травяной гущей, приобретала черный цвет и ее считали мощным оберегом, способным защитить дом от зла. Также в этот день хозяйки начинали приготовления к Пасхе: красили яйца, пекли куличи.

При этом в Великий четверг нельзя венчаться, проводить увеселительные мероприятия и участвовать в них, шить, вязать, вышивать, также крайне нежелательно давать в долг деньги или отдавать свои вещи, чтобы не «вынести» из дома удачу и достаток.

Считалось, что солнечная и тихая погода в этот день обещает не только теплую весну, но и мир в семейных отношениях. Если же «Чистый четверг» был ветреным или дождливым, такая же неустойчивая погода могла сохраниться и до конца весны.