Стали известны самые популярные имена среди новорожденных в Подмосковье

Михаил и София остаются самыми популярными именами для новорожденных в Подмосковье. Об этом во вторник, 7 апреля, рассказали в пресс-службе регионального министерства социального развития.

Вместе с тем родители часто называют мальчиков Александрами и Артемами, а девочек — Аннами и Василисами.

— Рождение ребенка — это всегда чудо, особенно когда в семье появляются сразу двое или трое малышей. За первый квартал мы выплатили более 284 миллионов рублей, поддержав семьи свыше 14 тысяч новорожденных жителей Подмосковья, — заявил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

В первом квартале 2026 года в регионе родилось больше мальчиков, чем девочек. Доля новорожденных мужского пола составила 51,3 процента, тогда как девочки заняли 48,7 процента от общего числа рожденных в Подмосковье, уточняется в публикации.

В 2025 году в Москве самыми популярными именами для новорожденных стали Михаил и Анна. Имя Михаил получили 2546 мальчиков, Анна — 1927 девочек. Имя София впервые с 2010 года оказалось на втором месте — его получили 1847 девочек.