В самой многодетной династии Подмосковья родился 41-й ребенок

В самой многодетной династии Московской области родился 41-й ребенок. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин в Telegram.

«Самая многодетная семья Подмосковья стала еще больше — в конце марта в областном перинатальном центре родилась Есения Сергеевна. Девочка стала пятым ребенком, а также 41-й внучкой в легендарной династии», — написал Забелин.

Сейчас Есения находится дома, в окружении старших братьев и сестер. Мама девочки отметила, что многодетность — это не просто традиция, а осознанный выбор: каждого ребенка в семье принимают с любовью и благодарностью.

Семья Салтыковых — самая большая в Подмосковье. Супруги Николай и Татьяна воспитывают 17 детей и 24 внуков. В 2010 году они получили орден «Родительская слава».

В конце марта сообщалось о рождении в Подмосковье младенца-богатыря весом около шести килограммов и ростом 60 сантиметров. Малыш стал шестым ребенком в семье, теперь многодетные супруги воспитывают трех мальчиков и трех девочек.