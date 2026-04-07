«Акт падения»: Поклонскую призвали «покаяться»

Глава общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов назвал «актом духовного падения» образ советницы генпрокурора РФ Натальи Поклонской, который та примерила на интервью у Ксении Собчак. Об этом Иванов заявил News.ru.

Поклонская - бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы. В апреле 2026 года вышло интервью Собчак с Поклонской. Журналистка организовала для своей собеседницы фотосессию; Поклонской подобрали несколько образов: блондинки с короткой стрижкой в жакете из лаковой кожи, брюнетки с пышной прической в камзоле из фильма Алексея Учителя «Матильда» и в образе «женщины-Чингисхана» с необычным головным убором.

«То, что мы увидели в интервью Натальи Поклонской Ксении Собчак, - это не просто эпатаж, блондинистый парик и кожаная куртка, это акт духовного падения, продемонстрированный в самые скорбные дни церковного года», - так фотосессию прокомментировал Иванов.

Он добавил, что речь идет о начале Страстной седмицы - времени, когда православные христиане скорбят о страданиях Иисуса Христа. Иванов отметил, что Поклонская раньше позиционировала себя как «защитницу веры, борца за канонизацию Николая II и против фильма «Матильда», а «сегодня публично заявляет о разрыве с христианством».