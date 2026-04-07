Пикник Афиши анонсировал клубную вечеринку вместе с комьюнити Лауд Бойз

Фестиваль выходит в новые форматы – теперь атмосферу «Пикника» можно почувствовать в городском ночном событии.

© Slava Marlow

10 апреля 2026 года Пикник Афиши и независимое комьюнити Лауд Бойз устраивают совместную вечеринку в Yauza Place. Это коллаборация городского фестиваля и героев локальной сцены, объединяющая музыку, культуру и атмосферу «Пикника», перенесенную в урбанистическую точку притяжения.

Программа вечеринки Пикник Афиши х Лауд Бойз объединит новичков и уже узнаваемых героев независимой музыки. Slava Marlow выступит с клубным диджей-сетом, группа Лауд, как резидент и создатель комьюнити, обозначит вайб вечеринки миксом рейва и домашней тусовки. КУОК привнесет в ночь густой басовый звук и драматургию, а Астма Пацаны – нервную энергию и жанровые американские горки.

К ним присоединятся Лека Иорданян и Никита Заболоцкий с личным взглядом на танцевальную электронику, а также Пак с авторским взглядом на поп, Тейстлув с альтернативным рэпом и Парфюмер, чьи сеты прозвучат как финальная сцена фильма на рассвете. Атмосферу ночи подхватит Марина Земка, музыкальный продюсер Пикника Афиши: ее диджей-сет станет изящной точкой, объединяющей авторскую интонацию фестиваля и энергию клуба.

Вечеринка Пикник Афиши х Лауд Бойз продолжает традицию «Пикника» – выходить за рамки фестиваля и пробовать себя в новых форматах, сохраняя свои ценности. Живое комьюнити создаст настроение, в котором можно танцевать, знакомиться и расширять знания о современной музыкальной культуре.

Регистрация доступна по ссылке.