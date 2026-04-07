Россиянам пояснили, может ли некрещеный человек прийти в храм на Пасху

Россиянам пояснили, может ли некрещёный человек прийти в храм на Пасху

Некрещёный человек не только может, но и должен побывать на Пасхальной службе, рассказал в беседе с RT зампред Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Двери храма открыты для каждого, независимо от того, крещён человек, верует он или только ищет, сомневается или просто любопытствует. Пасха — это праздник победы жизни над смертью, света над тьмой, и этот свет Христова Воскресения должен сиять для всех», — поделился он.

По его словам, в древней Церкви существовала практика, когда оглашённые — те, кто только готовился к крещению, — присутствовали на пасхальном богослужении.

«Именно в пасхальную ночь совершалось их крещение. Поэтому, если человек, даже некрещёный, чувствует в сердце желание прийти в храм в пасхальную ночь, услышать «Христос Воскресе!», увидеть радость верующих — это благодать Божия уже касается его сердца», — пояснил он.

Человеку не надо бояться, и не надо думать, что он будет лишним, продолжил Иванов.

«Он не лишний. Если он придёт, постоит, послушает, ощутит эту удивительную радость — это может стать первым шагом на пути к вере и крещению. Нужно приходить. И пусть пасхальная радость коснётся каждого сердца», — подытожил собеседник.

Ранее в России призвали учить школьников печь куличи и расписывать яйца перед Пасхой.