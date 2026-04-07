В Госдуме отреагировали на приведшее к смерти учительницы нападение российского подростка

В школах должен быть постоянный психологический мониторинг учеников, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на приведшее к смерти учительницы нападение российского подростка в Пермском крае.

«К сожалению, такие случаи в последнее время мы наблюдаем чаще и чаще. Это и раньше было. Например, когда я жил в Тольятти в середине 90-х, там тоже была история, когда мальчик убил учительницу и ее дочку молотком за оценки. Но тогда эта информация не распространялась в таком количестве, в котором она распространяется сейчас», — рассказал Нилов.

Депутат сообщил, что есть рекомендации психологов-криминалистов, которые говорят о том, как нельзя освещать преступления, которые совершаются подростками, а именно: чтобы из антигероя не делать героя.

«Что касается школы, должна быть нормальная охрана, должны быть росгвардейцы либо профессиональные охранники, которые соответствуют установленным стандартам. Не бабушки-пенсионерки, а именно профессионалы. Далее в обязательном порядке должен быть постоянный психологический мониторинг. Ведь классный руководитель, преподаватели видят потенциально, что происходит в классе и у кого из присутствующих детей есть определенные переживания. Ребенок проявляет агрессию. В этом случае необходимо действовать», — заявил парламентарий.

По словам Нилова, нельзя закрывать глаза на агрессию ученика, также нельзя морально давить на подростка.

«Надо в том числе пригласить родителей, поговорить с ребенком, поговорить с одноклассниками. Сейчас, когда общество сверх-тревожно, сверх-напряжено, а когда еще на подсознание детей воздействует неконтролируемая информация из Интернета, то это вдвойне все опаснее происходит. Нужно внимательно следить, и при первых же появляющихся признаках, которые заставляют тревожиться, надо обращать внимание и принимать меры», — добавил он.

Сейчас особенно важно мониторить психологический климат в обществе в связи с тем, что у нас уровень тревожности, напряженности очень высокий. И конечно, не забывать рекомендации психологов-криминалистов — нельзя делать из антигероя героя. Нужно понимать, что для неокрепших умов подростков подобная информация может быть не как информация для обсуждения, а как некое руководство к действию Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

О нападении школьника на учительницу стало известно утром 7 апреля. По предварительной версии, подросток напал на педагога после того, как та не допустила его к экзамену.

Позднее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что спасти учительницу не удалось.