Экологическая акция «Чистый лес» стартует в Подмосковье

В Московской области началась подготовка к проведению экологической акции «Чистый лес», сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Установочное совещание, посвященное организации мероприятий, состоялось с участием представителей комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной Думы, Мособлкомлеса и органов местного самоуправления.

«В ходе встречи были подведены итоги акции за 2025 год. Мероприятия прошли на территории 22 городских округов. В результате было очищено более 42 гектаров лесных участков, собрано 804 кубометра валежной и неликвидной древесины. Всего в акции приняли участие 1 666 человек. В 2026 году планируется расширить географию проведения акции. Работы пройдут на 26 площадках в 23 городских и муниципальных округах региона», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Первая акция запланирована на 25 апреля и состоится в городском округе Подольск. Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского субботника с участием представителей органов власти, сотрудников лесничеств, экологических активистов и местных жителей.

Принять участие в акции может любой желающий. Информация о датах и местах проведения будет размещена дополнительно на официальных ресурсах комитета лесного хозяйства Московской области и администраций муниципальных образований.