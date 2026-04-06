Россияне массово отпраздновали Пасху 5 апреля из-за VPN

Православные россияне отпраздновали католическую Пасху из-за использования VPN. Об этом сообщает Telegram-канал «в IT и выйти» со ссылкой на публикации в соцсетях.

© Газета.Ru

Как оказалось, при включенном VPN поисковые системы в браузере подставляли региональные настройки других стран, в результате чего в выдаче отображалась дата католической Пасхи, которую празднуют 5 апреля.

Фактически же православная Пасха в текущем году приходится на 12 апреля. Несоответствие привело к путанице среди пользователей, часть которых ориентировалась на данные поисковой выдачи при планировании праздника.

«Спасибо моему интернету, вчера напекла куличей, покрасила яйца, хотела ехать в церковь святить и в самый последний момент узнаю...» — написала пользовательница соцсетей с ником katya.ushakova, сопроводившая публикацию скриншотом с датой Пасхи 5 апреля.

Католическая церковь использует григорианский календарь, тогда как православная — юлианский, из-за чего даты Пасхи не совпадают. Алгоритмы поисковых систем автоматически адаптируют ответы под предполагаемое местоположение пользователя. При активации VPN система может определять регион как зарубежный, что влияет на локализацию результатов, включая религиозные и государственные праздники.

Ранее россиянам разрешили менять регион в Apple ID без последствий.