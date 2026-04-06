Спектакль отменили за полчаса до начала из-за болезни артистов в Москве

Спектакль «Бой с тенью» Краснояроского музыкального театра, который должны были показать в театре Моссовета в рамках фестиваля «Золотая маска», отменили за 30 минут до начала.

Артисты, прилетевшие сегодня на самолете из Красноярска, один за другим слегли от вирусной инфекции. Сначала стало плохо исполнителю главной роли. Но затем симптомы болезни почувствовали и другие актеры. К театру Моссовета подъехали несколько машин Скорой помощи. Вскоре стало понятно, что состояние артистов ухудшается. Было принято решение срочно доставить заболевших красноярцев в столичные больницы.

Спектакль пришлось отменить.