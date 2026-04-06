Более 1,5 млн куличей испекут к Пасхе подмосковные предприятия

Подмосковные производители испекут к Пасхе более 1,5 млн куличей, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Региональные производители начали выпуск пасхальной продукции к одному из главных православных праздников. Всего в регионе работает более 65 предприятий, занимающихся производством хлеба и хлебобулочных изделий. Например, на площадках холдинга «Коломенский» в этом году планируется испечь около миллиона куличей. Потребителям предлагают классические виды пасхальной выпечки, в том числе на основе творожного теста», – говорится в сообщении.

Как уточняется, по традиции старт выпечке дали с благословения священнослужителей, которые провели молебен на начало дела и окропление цехов и линий перед запуском.