В РПЦ отреагировали на слова Поклонской об уходе от христианства к язычеству

Заявление экс-прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской, что она прошла путь христианства от начала до конца, говорит, что подлинной христианкой бывший парламентарий никогда не была, заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я могу здесь сказать, что заявление Поклонской, что она прошла путь христианства от начала до конца, говорит само за себя. Потому что человек, который имеет хоть какое-то представление о христианстве, никогда не сделает подобного заявления. Кроме того, если формировать представление о так называемом христианском пути Поклонской по тем сообщениям, которые всем хорошо известны, которые были в медиа, то они все свидетельствуют, к сожалению, прямо об обратном — о самом поверхностном представлении о христианстве, которое было у этой дамы», — заявил Кипшидзе.

Представитель РПЦ добавил, что человек, который прикоснулся к христианству в полной мере, никогда не променяет его на другую религию.

«А если говорить о язычестве, которое теперь исповедует Поклонская, то его вообще религией назвать сложно. Поскольку то, что сейчас предлагается в качестве язычества, представляет собой систему, скажем так, представлений, которые следует сравнивать не с какой-либо другой религией, а скорее с каким-то фан-клубом Гарри Поттера или "Властелина колец". Поэтому я считаю, что заявление Поклонской позволяет сделать заключение о том, что она подлинной христианской никогда не была», — заключил он.

Ранее Поклонская в интервью журналистке Ксении Собчак объяснила свой уход от христианской веры к язычеству. Экс-прокурор назвала свое решение осознанным выбором. Она подчеркнула, что прошла путь христианства «от начала до конца» и не понаслышке знает, что это такое.