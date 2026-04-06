Оценку поведения внедрят во всех школах России

Оценка поведения будет внедрена во всех школах России в 2027/28 учебном году, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Планируется, что в 2026/27 учебном году в 10 школах каждого из 89 регионов страны пройдет апробация модели. Отмечается, что предварительными критериями оценивания стали соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность ученика.

По словам заместителя министра просвещения России Ольги Колударовой, трехуровневая модель оценки поведения с критериями "образцовое", "допустимое" и "недопустимое" выбрана как наиболее успешная. Также предлагалась двухуровневая и пятиуровневая модель оценивания, но от них было решено отказаться в пользу трехуровневой.

"Она отличается лучшей воспроизводимостью результатов, гибкостью и профилактическим потенциалом, прозрачностью для всех участников образовательных отношений и оптимальной дифференциацией без избыточности", – объяснила Колударова.

Кроме того, ведомством уже подготовлен проект приказа, который включил в себя изменения, устанавливающие требования к оценке поведения с использованием трехуровневой системы.

Ранее общественники предложили направлять хулиганов и непослушных учеников, нарушающих учебный процесс и не поддающихся перевоспитанию, в специализированные учебно-воспитательные учреждения (СУВУ) открытого типа с более серьезным педагогическим контролем.

Согласно законопроекту, данные меры затронут небольшую группу учащихся, однако будут иметь большое воспитательное воздействие на других учеников. Предполагается, что в СУВУ дети будут получать "адекватную педагогическую помощь", после чего смогут выйти в жизнь добропорядочными людьми.