Сергея Быстрицкого похоронили на Алабушевском кладбище

Актера и режиссера, члена Союза кинематографистов России Сергея Быстрицкого похоронили 4 апреля на Алабушевском кладбище. Об этом сообщил источник из его окружения.

— Похороны Сергея Быстрицкого состоялись в субботу, 4 апреля. Он захоронен на 38-м участке Алабушевского кладбища, — сообщил источник ТАСС.

О смерти Сергея Быстрицкого стало известно 1 апреля. В 1986 году артист окончил актерский факультет ВГИКа. Он учился в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. В кино дебютировал в 1979 году, сыграв одну из главных ролей в ленте «Неоконченный урок». Снялся более чем в 40 картинах и сериалах.

В 2006 году Быстрицкий дебютировал как режиссер телефильмом «Смерть по завещанию». Впоследствии он также работал над такими проектами, как «Любимые женщины Казановы», «Мисс полиция», «Осенний детектив», «Белая ворона» и «Родные и близкие».