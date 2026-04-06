Стало известно о романе Пелевина о Джеффри Эпштейне

Писатель Виктор Пелевин мог написать роман о скандальном финансисте Джеффри Эпштейне. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Журналисты сообщили, что получили письмо на редакционную почту. В файле содержался текст романа, который, среди прочего, повествует о событиях вокруг Эпштейна, которого судили за педофилию и торговлю людьми.

«Характерная манера повествования, узнаваемый ритм, имя главного героя. Все это показалось редакции слишком знакомым. Речь может идти о ранее не опубликованном романе Пелевина», — сообщается в публикации издания.

Ранее стало известно, что роман Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» запретили распространять из-за способности причинить вред национальным интересам Белоруссии.