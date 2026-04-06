Спрос на ядерные бункеры в России взлетел на 140%

Спрос на ядерные бункеры в РФ после обострения ситуации на Ближнем Востоке взлетел на 140%. В беседе с Shot владелец компании-производителя рассказал, что с начала марта заказы поступают почти ежедневно.

Число заявок на установку бункеров на дачах и загородных участках увеличилось в 2,5 раза. Цены начинаются от 2 миллионов рублей. Самая простая модель — укрепленная стальная бочка на двоих с минимальным набором удобств, которую закапывают на глубину до 5 метров, оставляя выход для забора воздуха. За дополнительную плату можно расширить площадь, поставить кухню, душ, диван, телевизор.

Люксовые варианты стоят от 20 миллионов и выглядят как подземная квартира. Сначала прокладывают железобетонные стены в грунте — как при строительстве станций метро. Сверху накрывают ударопрочной плитой, подводят резервуар с дизельным топливом и чистой водой.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор не получал от уполномоченных органов решений о блокировке игры Minecraft после появившихся сообщений о мошеннических действиях внутри нее.