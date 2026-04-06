Путин поздравил Симоньян с Днем рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил главного редактора RT Маргариту Симоньян с Днем рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы, в свою очередь, хотим присоединиться ко всем, кто поздравляет сегодня Маргариту Симоньян с Днем рождения. Президент Путин направил ей поздравительную телеграмму по случаю ее дня рождения", - сказал он.

Представитель Кремля пожелал Симоньян здоровья и всего самого хорошего.

Отметим, что 6 апреля Маргарите Симоньян исполнилось 46 лет.