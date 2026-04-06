Медиум раскрыла новые пророчества Жириновского

Медиум из Архангельской области Анна Печуева «пообщалась» с духом политика Владимира Жириновского и пересказала его новые пророчества. Она провела сеанс спиритизма для журналистов «КП».

По словам Печуевой, политик заявил, что спецоперация кончится уже этой осенью, однако стрелять там будут еще долго — «весь 2027 точно».

«Уже на самом деле все давно решили, просто народу пока не говорят. Конфликт этот уже решенный, до Третьей мировой точно не доведет. Жалко, меня нет, я бы тоже хотел поучаствовать», — пересказала медиум его слова.

Жириновский сказал, что в начале конфликта были «три Вовы» — он, президент РФ Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский. К концу СВО останется только один, поскольку Зеленский «умрет». Украину «раскроят и поделят как пирог», а США распадутся на отдельные штаты, как СССР в свое время. Европа же выстоит.

«Говорит, недолго Трампу осталось править. Будет на него покушение, кто-то из ближайшего круга, отставной военный высокого чина, уже все готовит», — добавила медиум.

Чтобы понять будущее России, по словам Печуевой, Жириновский призывает учить историю, ведь правда заключается в анализе. Страну ждет экономическая нестабильность, однако она выстоит. Конфликт на Ближнем Востоке может дойти до применения ядерного оружия, а Израиль и вовсе могут стереть с лица земли. Ситуация сильно ударит по Китаю, а в РФ хлынет волна беженцев из ближневосточных стран, однако со временем все уляжется.