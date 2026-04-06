91-летняя Наталья Фатеева: "Вы меня больше не увидите!"

91-летняя Наталья Фатеева до завершения карьеры была очень востребована в кино, зрители до сих пор обожают ее роли. За годы творчества актриса неплохо заработала, а сейчас получает пенсию, о которой многим остается только мечтать. Живет Наталья Николаевна в пятикомнатной квартире в Москве.

В новом интервью артистка рассказала, что до недавнего времени ей поступали предложения о съемках. Однако она категорически отказалась.

"Вы меня больше не увидите! Зачем? Всему свое время. Ни в коем случае вы меня не увидите. Я вам не покажусь ни за что на свете", - отрезала Фатеева.

Дело не только в весьма почтенном возрасте актрисы. Звезда комедийного фильма "Три плюс два" не может самостоятельно передвигаться. Она ходит лишь с помощью костылей. Всему виной врачебная ошибка, передает "МК".

"Я никогда не смогу ходить без костылей. Это невозможно исправить. Потому что инфекция, которую мне выращивали вместо того, чтобы вовремя ее убрать, съела мягкую ткань моего бедра. Теперь у меня нет опоры для левой ноги. Поэтому я, к сожалению, вынуждена ходить только на костылях", - объяснила актриса.

Однако Наталья Фатеева следит за развитием отечественного кинематографа. Например, она в восторге от Виктории Исаковой и Дарьи Мороз.