Судьба Маргариты Симоньян: страшная болезнь и смерть мужа

Медиаменеджер Маргарита Симоньян начинала с должности стажера в небольшой телекомпании, а сейчас является главным редактором RT. Годами ее главной страстью была работа, однако встреча с Тиграном Кеосаяном перевернула ее жизнь. Starhit вспомнил тяжелую судьбу знаменитой журналистки в день ее 46-летия.

Из бедной семьи в Москву

Маргарита родилась в бедной краснодарской семье. Ее отец ремонтировал холодильники, а мать — продавала цветы на рынке. В доме не было ни воды, ни газа, ни канализации. Симоньян мечтала вырваться из нищеты и ради этого старательно училась. Она стала круглой отличницей, постоянно участвовала в олимпиадах, сочиняла прекрасные стихи.

В итоге Маргарита попала в число учеников, которым дали возможность побывать по обмену в США. Школьница отказалась остаться за границей, хотя семья, у которой она поселилась, предлагала финансовую поддержку и даже удочерение. Поездка не вдохновила девушку — ей показалось, что в Краснодаре в 1995 году было больше свободы, чем в «полицейской» Америке.

Однако порой свобода превращалась во вседозволенность. В 11 классе неизвестный обстрелял ее из воздушного ружья, а одна из пуль застряла в щеке.

«Я побежала на рынок к охране, меня первым делом отмыли от крови и дали выпить. Виновных не нашли. Я написала заявление, но участковый попросил его забрать, чтоб не портила раскрываемость», — рассказывала журналистка.

Симоньян окончила школу с золотой медалью и поступила в Кубанский госуниверситет на факультет журналистики. Примерно тогда же она издала сборник своих стихов, который имел успех среди студентов. Тогда краснодарский канал решил снять сюжет о талантливой поэтессе, а она во время интервью заявила, что мечтает о карьере на телевидении. Уже на следующий день ее взяли стажером в телекомпанию, а через некоторое время Маргарита стала шеф-редактором и ведущей своей передачи.

Славу Симоньян принесла серия репортажей из горячих точек. Тогда она соврала родителям о путешествии на море. Однажды вместе с майором она заблудилась в Чечне.

«Он сказал: "Даю слово, если нас окружат и заберут, я тебя сразу застрелю". Потому что, если б я попала в плен, очевидно, что бы со мной сделали. К счастью, пронесло. Я возвращалась оттуда с горячей любовью к жизни», — откровенничала журналист.

В 2002 году Маргариту пригласили в Москву в качестве корреспондента «Вести», а спустя два года она отправилась в Беслан для освещения захвата школы террористами. Она также работала в президентском пуле, в 2005 году стала главредом RT, а позднее — Sputnik. Кроме того, она была ведущей проекта «Что происходит?» и шоу «Железные люди».

Тигран Кеосаян

Маргарита признавалась, что с ранней юности жила только работой, никогда не хотела замуж и откладывала мысли о детях на «после 30». В случае романов она честно говорила, что это не всерьез и «скорее всего ненадолго», ведь Симоньян было «просто некогда».

Первую любовь журналистка встретила в школе. Это юношеское чувство вдохновило ее на создание сборника стихов. Уже будучи журналистом, она начала встречаться с коллегой Андреем Благодыренко, но до свадьбы дело так и не дошло.

Главной любовью Симоньян стал Тигран Кеосаян. Режиссер запомнил девушку по репортажам из Беслана, однако долгое время не знал, что что она возглавляет медиахолдинг и общается со многими его знакомыми. Однажды Кеосаян услышал по радио, как ведущие критиковали Маргариту в эфире. Это возмутило драматурга — он написал Симоньян в соцсети, что давно восхищается ее работой и не понимает, почему она сталкивается с недоброжелателями.

«Завязалась переписка, Тигран справедливо отметил: странно, что мы до сих пор не знакомы. На третью встречу сказал мне, как все будет. Мол, ощущение, что мы уже лет семь женаты, созданы друг для друга, и это закончится катастрофически: ты уйдешь от своего мужчины, я уйду из семьи», — рассказывала Симоньян.

Маргарита не согласилась с Тиграном, однако от дальнейших встреч отказаться уже не смогла. Через несколько месяцев она осознала, что влюбилась. Знаменитости пытались разорвать связь, однако им не удалось — режиссер переехал в Подмосковье и развелся с Аленой Хмельницкой.

С детьми драматург общаться не перестал и каждое утро заезжал перед работой позавтракать с младшей дочкой Ксенией. Маргарита этому не мешала и поддерживала. Более того, Хмельницкая и Симоньян подружились. Вплоть до 2022 года они устраивали семейные торжества и часто проводили время вместе.

Дети и свадьба

В 2013 году Симоньян узнала, что беременна. Врачи прогнозировали выкидыш и предлагали лечь на сохранение, однако главный редактор положилась на судьбу. В августе у нее родилась здоровая дочь Марьяна. Позднее родился сын Баграт, а через некоторое время дочь Маро.

Несмотря на рождение трех детей, журналистка и режиссер не спешили идти в загс. По словам Симоньян, они несколько раз планировали пожениться, однако мешали обстоятельства — в один год умерли ее бабушки, а после назначения новой даты журналистка забеременела.

В середине марта 2020 года Маргарита призналась, что ждет четвертого ребенка. Она отмечала, что это достаточно рано, ведь произошло всего через четыре месяца после предыдущих родов, однако главред восприняла это как благословение.

«Я, кажется, никогда не говорила этого публично, но я против абортов. Не берусь советовать другим и не считаю, что этим должно заниматься государство, но лично для меня аборт всегда был невозможен», — подчеркивала Симоньян.

Однако уже через некоторое время Маргарита сообщила о выкидыше. Пережить горе ей помогли занятия благотворительностью. Кроме того, в 2022 году Кеосаян и Симоньян все же сыграли свадьбу.

Смерть Кеосаяна и тяжелая болезнь

У Кеосаяна давно были проблемы со здоровьем. В 2008 и 2010 году он перенес инфаркты. В декабре 2024 года Тигран пережил клиническую смерть и впал в кому, из которой так и не вышел: в сентябре 2025-го сердце мужчины остановилось.

«Когда Тигран ушел в кому, то выяснилось, что очень тяжело и сложно болен наш ребенок. Причем это нельзя вылечить, но я про это говорить не хочу. Говорю, просто чтобы вы понимали, что так в жизни не бывает. То есть сначала ушел в кому мой любимый, а через буквально 40 дней выясняется все это с нашим ребенком», — заявила Симоньян.

Болезнь заставила журналистку взять себя в руки и вернуться к работе, однако 1 сентября 2025 года стало известно, что Маргарита больна раком. Она перенесла операцию и проходит химиотерапию, пытаясь сделать все, чтобы выздороветь.