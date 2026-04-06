Внук великого русского художника умер во Франции в 97 лет

Художник Алексей Ги Коровин, который приходится внуком великому русскому художнику Константину Коровину, умер во Франции на 98-м году жизни. Об этом со ссылкой на главу Русской миссии французской ассоциации Renaissance Française Зою Арриньон сообщает ТАСС.

«4 апреля не стало Алексея Ги Коровина, внука русского импрессиониста Константина Коровина. Он умер дома в окружении близких», — заявила Арриньон.

Подобно деду Константину и отцу Алексею, Алексей Ги Коровин был художником. Его единственная выставка в России прошла в Москве в 2020 году. Она была организована при поддержке посольства РФ во Франции.

Константин Коровин считается пионером импрессионизма в русской живописи. Он первым из отечественных художников полностью написал картину за один сеанс на пленэре. Среди его самых известных работ — полотна «Северная идиллия», «Муза», «Гурзуф» и портреты певца Федора Шаляпина. Коровин покинул родину в 1922 году и вместе с семьей поселился во Франции.

