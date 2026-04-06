Телеведущая и блогерша Ксения Бородина показала последствия наводнения в Дагестане. Знаменитость опубликовала несколько видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На днях Ксения Бородина уехала вместе с семьей отдыхать в Дагестан. После возвращения из горных районов телеведущая засняла затопленные улицы и дома местных жителей.

«Вот так мы сегодня возвращались из Дербента. Но самое страшное, это то, что затопило опять многие дома, где живут люди! Люди вышли на улицу, все в шоке… Очень печально это видеть, очень жаль людей... Я надеюсь, что людям помогут и сделают все, чтобы они не остались без крыши над головой. Сочувствую пострадавшим!», — написала Бородина.

В ночь на 5 апреля в Дагестане произошло уже второе за последние дни наводнение, его причиной стали обильные дожди. В нескольких районах республики зафиксировали камнепады и селевые потоки, которые перекрыли автомобильные дороги. В Махачкале из-за подтопления обрушился трехэтажный жилой дом.

Вечером пресс-служба МЧС России заявила о прорыве земляного вала водохранилища в Дербентском районе. На место происшествия направили аэромобильную группу регионального управления ведомства в составе 40 человек и пяти единиц техники. Специалистам было поручено оказать помощь населению.